Mega niega discriminación a Di Mondo tras diagnóstico de VIH: «Falsas» e «infundadas»

Di mondo sorprendió la noche de este domingo al revelar que fue diagnosticado con VIH. Lo hizo en la reciente edición del programa Primer Plano y también apuntó contra Mega, canal que demandó tras quedar fuera del El Internado, reality de la señal.

Asimismo, reveló por qué decidió hablar públicamente. “Me motivo comentar y contar, porque de cierta manera estoy obligado, porque ustedes saben que les hice una demanda y ellos nunca me respondieron», señaló.

Según relató, hace algún tiempo presentó una acción judicial contra Mega. La demanda se debería a supuestas irregularidades en las condiciones que le habrían prometido para ingresar al reality.

“Estaba en Perú, ad portas de entrar al reality y un viernes 26 de septiembre, a las 5 de la tarde, entra el doctor y el director ejecutivo José Manuel Rodríguez, y él me dice que el doctor me tiene que dar una noticia de un diagnóstico bastante grave”, confesó.

Mega rompe el silencio y entrega su respuesta

Tras las declaraciones, desde Mega emitieron un comunicado público. En el texto, señalaron que «Megamedia desmiente categóricamente las afirmaciones del señor Edmundo Huerta Cordero, conocido públicamente como Di Mondo, efectuadas en el programa Primer Plano de Chilevisión. Respecto de los protocolos aplicados previo a su participación en uno de nuestros programas, la que en definitiva nunca se concretó”.

«Si bien la producción le manifestó de manera oficial y reiterada su intención de que se incorporara a dicho programa, cumpliendo con los protocolos y sin ninguna discriminación de por medio, el propio señor Huerta optó por desestimar dicha invitación», continuaron.

Además, agregaron que: «Las producciones de Megamedia se ajustan rigurosamente a diferentes protocolos que buscan respetar la privacidad y dignidad de sus participantes. Actuando siempre bajo estrictos estándares éticos y legales. Así lo prueban las decenas de casos, incluido este, en que dichos protocolos han operado correctamente».

En esa línea, continuaron señalando que lamentan y rechazan las imputaciones del socialité, calificándolas como «falsas, infundadas y buscan crear un escenario comunicacional lejano de la realidad».

Finalmente, la empresa sostuvo que el resguardo de su prestigio y la integridad de sus profesionales es una prioridad. Por lo mismo, se reservan el derecho de estudiar y ejercer las acciones legales pertinentes.

