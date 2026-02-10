Famosa tarotista y su complicado pronóstico para tres humoristas del Festival de Viña 2026: «Sin pena ni gloria»

Estamos a puertas del inicio de una nueva edición del Festival de Viña. Por lo mismo, la expectación crece y los diversos tarotistas no se quedan atrás con sus predicciones.

Un número que siempre causa curiosidad y morbo es el de los humoristas. En ese sentido, María Yubitza Ortubia, popularmente conocida como «La reina del tarot» estuvo presente en la reciente edición de Hay que decirlo, donde se la jugó con sus cartas.

¿Cómo le irá a los humoristas? Las predicciones de «la reina del tarot»

Para comenzar, la guía espiritual habló del Pastor Rocha, quien se presentará ante el «monstruo» el 27 de febrero.

«Al inicio habrá unos chistes que van a incomodar, luego se tendrá que regular y empezará a cambiar la rutina», comenzó diciendo.

Además, agregó que el comediante no solo tiene una rutina, por lo que dependiendo de la reacción del público, la podría cambiar en la marcha.

«Está preparado para generar polémica. Los chistes del inicio serán para el knock-out, pero no logrará el éxito que espera», continuó.

Asimismo, señaló que su paso por Viña será «sin pena ni gloria».

Luego fue el turno de Esteban Düch. Respecto al humorista venezolano, indicó que «le sale el diablo. Algo va a pasar esa noche (…) viene un ambiente tenso, pero lo sabrá revertir, va a ser complejo, no va a ser tan sencillo».

La tarotista fue enfática. Tendrá un inicio complejo pero podrá superar la situación: «La va a terminar mucho mejor de cómo la empezó, tiene que tener temple de acero».

Para cerrar, entregó su pronóstico para Piare con P. María Yubitza Ortubia no se la dejó fácil. «Ella no va a encantar al público. Lo tendrá más difícil».

«Ella está ahí y el público está de espaldas, eso es lo que me muestra el tarot», continuó.

¿Los demás?

Según la tarotista, a Stefan Kramer le irá bien, aunque su rutina será algo riesgosa. Por otro lado, comentó que Rodrigo Villegas también tendrá una rutina exitosa, aunque está «muerto de miedo».

Para cerrar, tuvo solo flores para Asskha Sumathra: «Ella va a marcar un hito en la Quinta Vergara. No va ser tan solo un show, va a hacer show, espectáculo, va a jugar mucho en el escenario», concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El13 (@canal13cl)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google