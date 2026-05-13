Jordi Castell revela nuevos detalles sobre el animador «involucrado con menores de edad y drogas»: «todos sabemos…»

Luego de sus dichos que causaron controversia días atrás en «Tal Cual», Jordi Castell volvió a referirse al tema y explicó por qué no ha dado a conocer la identidad del animador al que apuntó.

Todo comenzó mientras debatían sobre los rostros «intocables» de la televisión. En ese contexto, el fotógrafo lanzó duras acusaciones contra una figura de la televisión.

“Los programas de farándula y los panelistas de farándula como que están, no sé si muteados o censurados, pero están entre ellos agarrándose, unos con otros, cuando en el fondo hay problemas más graves, de canales grandes, porque no voy a decir qué canal, de canales grandes, de animadores que están en una situación bastante atractiva para poder hablarlo, incluso en programas de farándula de este canal”, señaló en esa oportunidad.

Jordi Castell entrega nuevos detalles

Luego, agregó: «Hay situaciones legales, en las que ningún canal se va a querer meter».

Más adelante, Jordi afirmó que el animador estaría «involucrado con menores de edad, con excesos de drogas», palabra rápidamente causó controversia en redes sociales y programas de espectáculos.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, el comunicador volvió a abordar la polémica y explicó por qué decidió mantener en reserva el nombre del supuesto involucrado.

“Sí, es cierto que se habla de menores, es cierto que es alguien que comete excesos y es cierto que todos sabemos quién es… ¿Por qué no lo decimos? No porque queramos encubrir la situación ni ser cómplices. Es algo mucho más sencillo”, expresó.

Asimismo, explicó que existirían procesos judiciales de por medio. “Esos menores tienen padres, esos padres ya iniciaron acciones legales. Esas acciones legales están no sé en qué tribunal y desconozco el proceso judicial que hay, y esta es la razón por la que uno debe ser cauto como comunicador”, sostuvo.

Finalmente, Jordi descartó buscar protagonismo con sus declaraciones. “Yo con esto no estoy buscando más pantalla, se los prometo.No me interesa trabajar en cosas distintas a las que trabajo. No quiero más trabajo del que ya tengo, porque el que tengo me gusta harto. No estoy descontento con las cosas que hablo (…) esto se trata de correr un poquitito más allá la línea”, cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google