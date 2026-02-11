¡Alerta de panorama! Este es el bar temático en Barrio Italia donde puedes «ir a la cárcel» y salir brindando

Si estás buscando un panorama distinto en Santiago, este lugar promete algo más que una simple salida nocturna. En pleno corazón de Barrio Italia abrió The Jail, un bar temático que te invita a cruzar rejas, recorrer pasillos y entrar a celdas… pero por decisión propia y con cóctel en mano.

Lejos de ser solo un bar con decoración llamativa, The Jail es una experiencia inmersiva. Desde que cruzas la puerta, todo está pensado para que sientas que entraste a una película: luces tenues, sonidos ambientales, texturas industriales y una puesta en escena que mezcla crudeza con elegancia.

El proyecto tomó casi dos años de desarrollo y reunió a más de 120 personas entre arquitectos, diseñadores, escenógrafos, iluminadores, artistas visuales y expertos gastronómicos. Cada rincón fue diseñado a medida y con obsesión por el detalle.

The Jail: El bar temático inspirado en una cárcel aterriza en Chile

“No queríamos construir solo un bar, sino una experiencia que te hiciera olvidar el mundo exterior. En The Jail no vienes a mirar una historia, vienes a vivirla”, explican sus creadores.

La estética se inspira en el imaginario carcelario del último siglo, con referencias cinematográficas claras. El resultado es un espacio sobrio, teatral y envolvente.

Pero hay más: la experiencia no es estática. Mes a mes, el lugar incorpora nuevas tramas, dinámicas y personajes, manteniendo viva la curiosidad del público.

La propuesta gastronómica y la coctelería de autor también forman parte del relato. Cada trago dialoga con la narrativa del lugar y se presenta con soportes y detalles que refuerzan la ambientación.

Rodrigo Ross, parte de la organización, lo explica así: No quisimos hacer la copia de lo argentino, ni tampoco de Alcatraz, que es lo inglés. Quisimos hacer un concepto inspirado en lo que son las películas, ya que sabemos que al chileno le gusta lo cinematográfico, y queríamos mezclar todo eso en un puro lugar con cócteles distintos, cócteles que van acompañados de soportes que tienen que ver con la historia que se cuenta acá de una prisión estadounidense”.

