La cruda respuesta que impactó en televisión y dejó a todos en shock: «Si te violan o no te violan me importa tres carajos tu vida»

Un delicado momento se vivió en la reciente edición de El Internado: Esto luego de una fuerte discusión entre Akemi Nakamura y Camila Nash.

Todo comenzó con acusaciones a Camila Nash y un supuesto acercamiento «cariñoso» hacia Fernando Solabarrieta, lo que fue negado rápidamente por el periodista debido a que no salió en cámaras.

Luego de la situación, Nash le pidió disculpas al comunicador: «Jamás te quise meter en un problema. Ella en su forma de ser es así y no me parece su forma de comunicarse, de ser calienta sopa, de estar tocando siempre sobre la rodilla, de poner manitos en el cuello, y me choca más contigo porque nosotras te respetamos y tú nos respetas a nosotras. Ella es manilarga», señaló.

La cruda confesión de participante en El Internado

Akemi se vio muy afectada y decidió desahogarse con sus compañeros de encierro. Por lo mismo, se acercó a Luis Mateucci y Karina Jérez para revelar una traumática experiencia.

«A mí casi me viola el padrastro de una amiga mía, ese señor me tomó los pies, me los chupó todos y yo super chiquita, fue horrible de verdad», comenzó diciendo.

Según su relato, por ello es que no podría tener una relación con alguien mayor. «Meterme con un señor, me muero del asco… Yo tenía como 12 años, ese día me iba a quedar en la casa de mi amiga. Cuando le comenté a mi mamá, lo mandó a buscar como para matarlo, mi mamá es muy brava, a ella no le importa, ese era el miedo mío», continuó.

La feroz discusión que se vivió en reality de Mega

Agustina apoyó los dichos de Camila Nash, por lo que Akemi la encaró en el desayuno. «No te volvás a meter con heridas del pasado. A mí casi me viola un señor, así que es imposible que yo esté con un señor», lanzó.

«Si te violan o no te violan me importa tres carajos tu vida. Si sos una busconsita, báncatela», respondió la argentina, impactando a todos los presentes.

Kari Belén no guardó silencio y defendió a su compañera: «Con eso no se juega, es algo delicado, es algo super personal, no tienes derecho de decirle si es víctima o no, atrevida, qué te crees, qué sabes tú lo que le dolió a ella a los 12 años, esto no es contenido, es algo personal».

«Qué me importa», cerró de manera cruda Agustina.

