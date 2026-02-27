Kenita Larraín le manda importante advertencia al Pastor Rocha de cara a su show en el Festival de Viña 2026: «Debe tener cuidado»

Este viernes se vivirá la última noche del Festival de Viña 2026. En esta oportunidad, el comediante que tiene la responsabilidad de cautivar al monstruo es ni más ni menos que Pastor Rocha.

El humorista nacional ha alcanzado gran reconocimiento en redes sociales y existe gran incertidumbre sobre cómo le irá en el certamen Viñamarino. Esto considerando la presión que tienen los comediantes en este escenario y que ha sido criticado por referentes religiosos que lo acusan de burlarse.

Y recientemente, la la numeróloga Kenita Larraín le mandó una importante advertencia.

La advertencia de Kenita Larraín a Pastor Rocha

En Mega, la exmodelo indicó que el número que predomina en Pastor Rocha es el 7. En este sentido, señaló que este «lo invita al éxito».

Sin embargo, le hizo una advertencia de cara a su show. «Debe tener cuidado con la autoexigencia», indicó. Esto se debe a que señaló que este número está vinculado con la perfección. En ese contexto, podría generarse una sobrecarga de expectativas.

«Debe saber fluir y seguir adelante, no quedar entrampado», añadió. De este modo, le aconsejó que sea paciente y se tome con calma posibles imprevistos.

Además, Kenita Larraín mencionó que Kenita Larraín estaría en el ciclo número 8, el que se relaciona con el éxito, especialmente en el área del trabajo.

«Es un número muy bueno para lo profesional, pero no tanto para lo personal», mencionó la numeróloga.

Asimismo, la numeróloga indicó que Pastor Rocha tiene un futuro prometedor en el Festival de Viña. «Sí o sí tiene un número favorable porque el 7 es un número de triunfo», expresó.

En este contexto, le aconsejó: «Tomar las riendas de la vida y dirigirlo bien».

