«Le baja mucho el perfil al programa»: Claudio Valdivia se lanzó con todo contra confirmado para segunda temporada de Fiebre de Baile

Sobre este tema opinó Claudio Valdivia, ex participante del programa, quien quedó eliminado antes de la final. En conversación con el medio Noticias y Espectáculos, no se guardó nada al hablar de los nuevos rostros.

De entrada, fue directo al referirse a uno de los confirmados: «No me gusta Junior Playboy. Imagínate, son dos extremos. Fran Maira, artista, que es como una Princesa Alba, pero yo creo que ella tiene un poco más, y Junior Playboy».

Cabe recordar que entre los nombres que ya están confirmados para la nueva temporada están Junior Playboy, Fran Maira, Vale Roth, Botota Fox y Betsy Camino, además de otros rostros que supuestamente estarían listos para sumarse.

Pero eso no fue lo único. Cuando le preguntaron por la llegada de Botota Fox, Claudio Valdivia lanzó una dura predicción: «se va a ir al segundo día, en el segundo capítulo».

Eso sí, no todas fueron críticas. El ex chico reality tuvo palabras positivas para Vale Roth, otra de las confirmadas: «Ahí tienes a una finalista, ahí le subes el nivel al programa 100%».

Pero sobre la misma, volvió a insistir en su opinión sobre Junior Playboy: «Pero no me gusta Junior Playboy, le baja mucho el perfil al programa».

Finalmente, Claudio Valdivia confesó que no cierra la puerta a un regreso a Fiebre de Baile, tras su eliminación en la primera temporada: «Por supuesto que quedé con la espinita. Me encantaría, sí. Y sí es con Pía (su bailarina) mejor todavía», cerró.