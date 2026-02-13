La sensible perdida que enluta a Rafa Cavada: «Los dioses te esperaban en el paisaje de tu amado Copiapó»

Una lamentable noticia marcó las últimas horas de Rafa Cavada. El periodista utilizó sus redes sociales para dar a conocer el sensible fallecimiento de su padre, acompañado de un post cargado de emoción.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador de CHV publicó una larga despedida. Allí, recordó el amor de su padre por la tierra y la lectura.

“Adiós papá. Los dioses te esperaban en el paisaje de tu amado Copiapó con una biblioteca infinita para que leas todo lo que quieras. Con un montón de niños para los que fuiste el abuelo, el tío o el ejemplo que no tuvieron y que van a escuchar tus cuentos y tus canciones”, escribió.

Luego, expresó el dolor que enfrenta junto a su familia. “Nosotros te despedimos con lágrimas un poco egoístas por nuestra propia pena. Yo, que me creía tan fuerte, tengo el alma y el corazón rotos. Pena infinita. Pero pasará, también me enseñaste a sobreponerme. Te voy a extrañar”, continuó.

Reacciones y mensajes de apoyo tras lamentable noticia de Rafa Cavada

Rápidamente, la publicación se llenó de mensajes de amigos, colegas y seguidores, quienes lo apoyaron en este difícil momento.

«Abrazo grande mi amigo. Mucha fuerza en estos momentos! Te quiero mucho amigo», «Un abrazo a tu corazón en este sentido día para ti y tu familiar», «Rafita querido te admiro tanto. siento mucho lo de tu Papa abrazo gigante» y «Sin duda dónde esté sentirá mucho orgullo de haber sido tu padre», fueron algunos de los mensajes que dejaron en redes sociales.

Según consignó ADN, Rafa Cavada ya le había dedicado sentidas palabras a su padre.

“Un hombre con una insaciable sed de conocimiento. Me enseñó que saber es un valor en sí mismo, y el amor por los libros. Que la palabra dada es sagrada. Que los principios y la lealtad no se transan. Que el código por el que uno se rige vale más que una mísera ventaja, aunque la ley la ampare. Que ser consecuente vale más que las críticas del montón. Que el beneficio de todos es mayor al aprovechamiento personal», expresó, destacando los valores heredados.

