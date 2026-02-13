El reggaetón clásico no expira: Bad Gyal se une con Chencho Corleone para dar vida a «Choque», último adelanto de su disco «MÁS CARA»

La cantante y compositora española Bad Gyal revive el espíritu del reggaetón de sus inicios con el lanzamiento de “Choque”, un nuevo sencillo de su próximo álbum “MÁS CARA”, en colaboración con la leyenda del reggaetón Chencho Corleone, integrante del icónico dúo Plan B.

El tema reúne a Bad Gyal y Chencho en una colaboración dinámica que transita de versos de rap contundentes a un perreo intenso. Siempre impulsado por un beat clásico y listo para la pista de baile, inspirado en los clubes de principios de los 2000.

“Choque” representa una colaboración soñada para Bad Gyal, quien desde hace tiempo admira a Chencho y su papel fundamental en la creación de la música que ayudó a definir el movimiento global del reggaetón que marcó su crecimiento musical.

Este nuevo single se inspira en los primeros éxitos de Plan B y cobró vida de la mano de productores de élite como Luny Tunes. Las mentes detrás de himnos icónicos del reggaetón como “Gasolina” de Daddy Yankee. El resultado es un puente entre las bases del reggaetón y el sonido moderno y transgresor de Bad Gyal.

«MÁS CARA», el próximo proyecto de Bad Gyal

Junto con el lanzamiento de “Choque”, Bad Gyal ha compartido el tracklist completo de su muy esperado segundo álbum de estudio, “MÁS CARA”, que verá la luz el 6 de marzo.

El proyecto de 19 canciones se nutre de los sonidos caribeños que la inspiraron desde sus inicios. Entrelazando reggaeton, R&B, dancehall, merengue house, guaracha, shatta jamaicano y kompa haitiano en una propuesta vibrante y contemporánea. Concebido como un reflejo de sus sonidos favoritos, “MÁS CARA” ofrece a los fans un adelanto emocionante con experimentación vocal audaz y las influencias culturales que definen su arte.

“Choque” demuestra la capacidad de Bad Gyal para honrar el impacto del reggaeton mientras lo hace completamente suyo. Consolidándola como una de las voces más innovadoras e influyentes del género. Con la mentoría y colaboración de Chencho, el tema captura la sinergia entre el reggaetón de la vieja escuela que la inspiró y la propuesta contemporánea y vanguardista por la que es reconocida hoy. Funcionando además como un potente adelanto del sonido audaz y diverso que los fans pueden esperar de su próximo álbum.

