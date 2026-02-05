Famoso empresario chileno contó detalles de su vida con dos esposas: «Nos adaptamos para poder funcionar»

Un reconocido empresario e influencer sorprendió al entregar detalles de su peculiar vida.

Popularmente conocido como Chamaking, habló sobre su relación amorosa con dos esposas: Karen y Soledad.

El creador de contenido es viral en redes sociales, donde comparte anécdotas sobre su vida personal y sus millonarios negocios.

Fue en conversación con FMDOS donde entregó detalles de su relación poliamorosa.

Según relata, todo comenzó con Soledad, cuando el tenía 17 años: «No sabíamos ni para dónde iba el rumbo, nos enamoramos, nos conocimos, vivimos juntos, trabajamos, crecimos, nos forjamos. Hicimos el mismo plan que cuando nos juntamos los tres, unir nuestros pensares y poder crecer», comenzó diciendo.

Además, reveló que conocieron a Karen hace más de diez años, mientras trabajaba en uno de sus negocios.

«Una chica maravillosa, inteligente, trabajadora, fitness, en ese tiempo hacía mucho gimnasio y Sole también, entonces complementaron muy bien las dos. Se unieron como equipo y hemos construido una familia desde ese momento», explicó Chamaking.

«Al principio no fue fácil por los pensamientos de cada uno, pero tuvimos que acoplarnos. Todos nos adaptamos para poder funcionar», comenta Chamaking sobre los desafíos de su relación.

No obstante, con el tiempo todo se fue arreglando. «La relación se dio súper bien, estable, los pensamientos se igualaron. Y empezamos a remar para el mismo lado, así que se logró concretar y lograr el objetivo que era avanzar junto», indica.

«Yo considero que si en una relación de dos, tres o cinco personas hay un mutuo acuerdo y hay una comunidad donde llegan a un consenso de: ‘oye así lo vamos a hacer y así funciona’ y no le haces daño a nadie. Yo creo que es algo que puede ser fácilmente viable», continuó.

Asimismo, agregó que «claramente las personas te prejuician, se ponen en la posición de: ‘oye pero cómo aguantan eso’, ‘cómo lo ven los niños’, tonteras la verdad».

Sobre la relación entre sus dos esposas, Chamaking comentó que «es maravillosa, después del primer año, como toda relación es difícil al principio porque uno tiene que construir y forjar su camino. Pero hoy en día ellas dos andan juntas para todas partes, cuidan a los niños, aman a sus niños, la Sole ama a los niños de Karen como si fueran propios. De hecho, en la revelación de género ella era la más feliz. Es una muy buena persona, una mujer maravillosa».

Para cerrar, reveló que la idea de abrir la relación fue de soledad. «Plasmó esta idea en decir que tengamos una relación externa y se dio, pero la relación fue tan buena con Karen que al final se hicieron tan unidas que terminamos estando todos juntos», cerró.

