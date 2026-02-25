Juanes regresa al Festival de Viña del Mar después de 17 años: «Por muchos años deseé volver»

Esta es la cuarta vez que Juanes pisa los escenarios de la Quinta Vergara, donde se espera que interprete sus grandes éxitos. El artista ya había visitado la Ciudad Jardín en ocasiones anteriores. Su debut en el Festival de Viña del Mar fue en el año 2003.

En el año 2005, el cantante venía con una estética más rockera, con su melena larga y su estilo musical pop rock. Durante ese año, el artista ya tenía un impacto en la música con su álbum «Mi sangre» (2004). En ella salieron éxitos que siguen vigentes como «La camisa negra«, «Nada valgo sin tu amor«, «Para tu amor» o «Volverte a ver«.

Asimismo, el artista se presentó por última vez en los escenarios de la Quinta Vergara en el año 2009, donde visitó el país con su cabello corto y que tuvo como animador al fallecido Felipe Camiroaga.

Juanes en el Festival de Viña del Mar 2026

El cantante y compositor nuevamente vuelve a la Ciudad Jardín, después de 17 años. Durante la conferencia de prensa mencionó: «Estar aquí, hoy, tiene mucho que ver con celebrar mi carrera, con el poder presentar la mejor versión de mí al público de Chile que ha sido tan especial conmigo».

«Por muchos años desee volver al Festival de Viña, pero las cosas no se daban, hasta que el año pasado se iniciaron las conversaciones y a mí me hacía mucha ilusión», señaló el cantante sobre su vuelta a los escenarios de este gran evento.

Asimismo, se le preguntó sobre su cómo ha madurado como artista: «Estoy anhelando volver a la inocencia. Mi estado de WhatsApp es ‘madurando hacia la infancia’ porque siempre quiero recordar ese momento de inocencia, porque creo que ahí está la esencia del alma«.

Además, el compositor en la conferencia también se refirió a lo que está sucediendo con la comunidad latina en los Estados Unidos. «Me agobio con tanta cosa que está pasando, es complejo para uno asimilar todo. En mi nuevo álbum hay una canción que se llama ‘Humano’ y habla sobre conectarnos con la mirada, con los abrazos. Con la tecnología nos hemos ido al individualismo«.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google