El registro que puede complicar todo: revelan video clave del accidente que protagonizó Fran Maira

En el transcurso de la noche de este martes, Fran Maira protagonizó un preocupante accidente. Instancia en la que chocó a un repartidor en motocicleta, quien quedó en estado grave.

En este sentido, a través de redes sociales comenzó a circular un registro del momento previo en el cual la cantante impacta al otro vehículo.

En este se puede ver que aunque el semáforo estaba en verde, la flecha para doblar no lo estaba. De esta manera, Fran Maira habría doblado cuando no debía.

Vale señalar que un conductor que estaba en el lugar de los hechos ya había indicado esto en conversación con Meganoticias.

«El semáforo de aquí tiene intermitencia. Nos saltó la luz exclusiva para virar a la izquierda dos veces, y a la tercera que se prendió la luz del centro, todos viramos a la izquierda», indicó.

«Venía el motociclista y veníamos nosotros virando sin nuestro permiso», agregó. Incluso, reconoció que «yo me siento responsable porque infringí una ley de tránsito, pude haber sido yo».

En este contexto, indicó: «Quien viró a la izquierda tiene la responsabilidad, en este caso el auto».

Además, señaló: «El otro problema es que el chico de la moto venía muy rápido, entonces hubo poco tiempo de reacción».

Fran Maira es formalizada

Debido al accidente que protagonizó, Fran Maira fue formalizada por el delito de cuasidelito de lesiones graves. Además, se confirmó la imprudencia al conducir.

De este modo, a la cantante se le decretaron las medidas de arraigo nacional y firma mensual.

Vale señalar que se estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

