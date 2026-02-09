José Luis Repenning frena en secó emisión de video en matinal «Tu Día»: Pidió censura al considerar que no era apropiado para el horario

Un inesperado momento se vivió en la emisión de Tu Día. En plena transmisión del matinal, el animador José Luis Repenning interrumpió para hacer un llamado a producción, preocupado por el contenido que estaba saliendo al aire.

En el programa estaban analizando un hecho delictual ocurrido en Quilicura, cuando se exhibió un video sin censura, que a juicio de «Repe» no era adecuado para el horario.

El conductor tomó la palabra y pidió intervenir el registro que se mostraba. «Le quiero pedir un favor a la producción de nuestro programa, podrían hacerle un retoque a la imagen», señaló en vivo.

Luego, reforzó su punto: «Es muy fuerte para esta hora y hay niños de vacaciones. Perdón por decirlo al aire, gracias».

El registro correspondía a un intento de encerrona frustrado, ocurrido el sábado recién pasado en la comuna de Quilicura. Las imágenes fueron captadas por una cámara que estaba instalada al interior del auto de las víctimas.

¿Cuál era el registro que mostraron al aire?

En el video se observa cómo el conductor y su acompañante circulaban por el sector tras salir de la ruta 5, para luego incorporarse a Vespucio Norte en dirección al oriente. En ese trayecto, un automóvil frenó de manera repentina.

Desde el vehículo, descendieron dos sujetos con la aparente intención de cometer el delito. Sin embargo, el conductor afectado decidió no detenerse. Aceleró y atropelló a los individuos.

Uno de los involucrados salió eyectado hacia el costado de la vía, que en ese tramo se encuentra elevada, generando imágenes de alto impacto.

Luego del llamado de atención del animador, la producción del matinal reaccionó rápidamente y editó el registro, evitando mostrar el momento exacto del atropello durante la emisión del matinal.

También puedes leer en Radio Corazón: El escalofriante caso de presunto canibalismo en cárcel que impacta a La Serena: «Habría comido partes de la víctima…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google