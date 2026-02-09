El escalofriante caso de presunto canibalismo en cárcel que impacta a La Serena: «Habría comido partes de la víctima…»

Un perturbador hecho quedó al descubierto dentro del Complejo Penitenciario de La Serena. Un interno fue hallado muerto en su celda, con lesiones que se le atribuyen a terceros y lesiones que apuntan a un posible caso de antropofagia.

El hallazgo ocurrió durante un procedimiento habitual en la mañana del domingo. Funcionario de Gendarmería encontraron sin vida al reo en el recinto ubicado en el sector de Huachalalume.

Ante la gravedad del caso, se activaron rápidamente los protocolos de emergencia. Gendarmería dio aviso al Ministerio Público para iniciar con las diligencias correspondientes.

Reo muere al interior de su celda y Fiscalía indaga crimen de extra violencia

Hasta la cárcel llegó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Coquimbo. El fiscal Eduardo Yáñez encabezó el grupo, que integraron un abogado, un analista criminal y un profesional de apoyo a víctimas, según consignó Radio ADN.

Según los primeros antecedentes, la víctima, identificada con las iniciales F.S.S.R, habría sido atacada por su compañero de celda, M.I.F.M Ambos eran internos condenados y de nacionalidad chilena. El agresor habría utilizado un arma cortopunzante, provocándole heridas en el cuello que causaron la muerte en el lugar.

La investigación dio un giro más impactante tras conocerse un acto luego del homicidio. “Y dentro de lo llamativo, con posterioridad al ataque habría comido algunas partes de la víctima, como un ojo, parte de las orejas, manos y cuello. Se están indagando varios antecedentes y se remitió el cuerpo al Servicio Médico Legal”, señaló el fiscal Yáñez.

Gendarmería trasladó de forma inmediata al imputado a un recinto de máxima seguridad, como medida preventiva. Además, se instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades internas y se notificó a la familia del fallecido.

