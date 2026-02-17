¿Isabel Pantoja podría regresar a la cárcel? La millonaria deuda que la tendría contra las cuerdas

Recientemente, en el programa español Justo a Tiempo, el periodista Luis Pliego dio a conocer el problema financiero de la cantante. Y es que, Isabel Pantoja, ya habría estado en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, durante 14 meses por una condena de blanqueo de capitales. En 2016 quedó en libertad, pero actualmente se rumorea que puede volver a estar tras las rejas.

Según el programa español, la deuda es de 1.010.000 euros, que en dinero chileno seriá alrededor de más de mil millones de pesos. Cabe señalar que, la cuenta pendiente la tiene con la Agencia Tributaria, un organismo público en España encargado de la gestión de los impuestos.

Por otro lado, el aval de ese monto era una propiedad de su difunto esposo Francisco Rivera o más conocido como Paquirri. La que por estos días saldrá a subasta, después de que el banco la embargara por no pagar la hipoteca mensual de 12.000 euros, aproximadamente doce millones. Esto habría generado una deuda total de mas de dos mil millones de pesos chilenos con la entidad bancaria española KutxaBank.

Tras perder la propiedad, la artista musical ya no tendría cómo enfrentar el pago exigido por la Agencia Tributaria.

¿Qué pasará con la deuda de Isabel Pantoja?

“El plazo ya se ha acabado, porque ya no tiene la finca; pertenece al banco. La Agencia Tributaria ahora mismo no tiene dónde reclamar ese dinero y los aplazamientos que le habían dado han vencido», señaló el director de Lecturas, Luis Pliego.

Además añadió que «lo que le servía de aval, que era la finca, ha sido embargada y la deuda es imposible que se salde (…) La Agencia Tributaria ha decidido reclamarlo por vía penal porque ahora mismo no tiene dónde reclamar a Isabel Pantoja ese millón de euros que debe».

Ante esto, Isabel Pantoja que, ya tiene antecedentes y una deuda millonaria, podría enfrentar un escenario que en España puede ser considerado como delito fiscal. Las penas para estas faltas van desde uno a cinco años de cárcel, aunque esto puede cambiar si logra pagar su deuda.

