Isabel Pantoja en Chile 2026: Cómo comprar entradas y precios para su concierto en el Movistar Arena

El esperado reencuentro entre Isabel Pantoja y el público chileno ya tiene fecha y entradas disponibles. La icónica cantante española abrió oficialmente la venta de boletos para su espectáculo del 29 de abril de 2026 en el Movistar Arena, donde desembarcará con su celebrada gira “50 Años”.

El tour, que marca el medio siglo de una de las voces más influyentes de la música en español, incluye a Chile como una de sus paradas más significativas. La artista promete un repaso emotivo por su repertorio, desde la copla que la consagró hasta las baladas que la han acompañado en distintos momentos de su carrera.

En redes sociales, Pantoja expresó la profunda conexión que mantiene con su audiencia chilena, dedicándoles un mensaje cargado de nostalgia y gratitud.

«¡Amigos de Chile nos vemos pronto! Llevo 50 años dándoles mi vida a través de mis canciones y este aniversario es el mejor regalo que puedo hacer. Prepárense para una noche que nos recordará lo bonito de vivir y sentir. ¡Los espero en el Movistar Arena!”, señaló.

Con esta presentación, la artista promete convertir su regreso en un acontecimiento inolvidable para sus seguidores.

Precio de las entradas para concierto de Isabel Pantoja

Las entradas ya están disponibles, y para adquirirlas debes acceder al sistema PuntoTicket.

El precio de los tickets va desde los $29.900 hasta los $225.400.

Revisa acá el detalle de los precios:

