Influencer muere tras comer en vivo un cangrejo altamente venenoso: «Deberían haberlo sabido…»

La comunidad digital de Filipinas esta conmocionada luego de recibir un duro golpe tras la muerte de la influencer Emma Amit, de 51 años.

La creadora de contenido se ganó el reconocimiento con sus videos gastronómicos, donde mostraba recetas con productos marinos y alimentos de su entorno.

Muere influencer luego de consumir cangrejo venenoso

Según reportes locales, la influencer grabó un video recolectando mariscos y cangrejos en los alrededores de su hogar. Entre ellos, se encontraba un ejemplar de Zosimus aeneus, especie venenosa que es popularmente conocido como «cangrejo del diablo». Luego, compartió imágenes cocinando y luego consumiendo el animal.

Poco después de ingerirlo, Amit perdió el conocimiento y la trasladaron de urgencia a un hospital, donde la mantuvieron internada. Dos días más tarde, los médicos confirmaron su fallecimiento.

En conversación con el medio ABS CBN, Laddy Gemang, jefe de policía de Barangay, entregó detalles del caso. “Esto es realmente triste porque deberían haberlo sabido. Ella y su marido son pescadores. Viven junto al mar, así que sé que conocen este cangrejo del diablo, que es peligroso para el consumo. Entonces, ¿por qué lo comió? Eso es lo que no entiendo». manifestó.

Además, autoridades también informaron que un amigo cercano de la influencer murió en circunstancias similares, según consignó Radio ADN.

Luego de lo ocurrido, la policía llamó a la comunidad a extremar precauciones y no consumir especies marinas que puedan ser tóxicas. Más aún, las que son reconocidas por su peligrosidad.

