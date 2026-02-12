La trágica historia familiar que relató participante de Mundos Opuestos: «Mi mamá me regaló de 8 días de nacida»

Recientemente, una participante de Mundos Opuestos impactó en la reciente edición del reality.

Se trata de Evelyn Ortiz, quien se confesó en conversación con Eyal luego de su nominación.

La sensible historia familiar de Evelyn Ortiz

La deportista contó una sensible historia familiar: “Mi mamá biológica me regaló de 8 días de nacida. Se suponía que me iba a ir a buscar, pero no lo hizo nunca. Mantengo su apellido, no me lo pude cambiar. Yo quería dejarme el apellido San Juan, de mi papá que falleció cuando tenía 9 años”, comentó relatando.

Además, agregó que: «Recuerdo el velorio de mi papá, a la mañana siguiente muy temprano suena el teléfono y había muerto mi mamá. Mi primera reacción fue la negación, no me dejaban ir a verla al hospital, me pegaban mucho. Recibí mucho maltrato”.

Si bien el actor se centró en su relato, luego se distrajo para hablar de su oficio con sus compañeros, actitud que molestó profundamente a Evelyn.

La participante se sintió pasada a llevar y no dudó en visibilizar su molestia.

Luego de la conversa, tuvo tajantes palabras y cerró el tema. “Es la primera y última cita con Eyal. Si estuviéramos afuera habría pedido un Uber” confesó, antes de irse a dormir.

También puedes leer en Radio Corazón: Neme lanza inesperado comentario que impacta a Tonka Tomicic en caso Américo y Yamila Reyna: «Te lo dije muchas veces…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google