A días del 14 de febrero: ¿De dónde viene la palabra «pololeo»?

En nuestro día a día utilizamos palabras que a veces solo nosotros entendemos y para esta semana del amor, te contamos sus orígenes.

El termino pololear significa tener una relación estable con otra persona, es como estar de novios o en pareja. Uno de sus orígenes, dicen que proviene de la lengua mapudungun, de la palabra «Piulliu», que significa mosca. Esto hace referencia a la mosca de la fruta, que está revoloteando cerca y no se despega, como los noviazgos. A partir de ese ejemplo es que también se le asocia las palabras polola o pololeo.

La otra versión de esta palabra nace en 1880, en donde se utilizaban lámparas de parafina, que llamaban la atención de unos insectos verdes, llamados pololos.

Según la rae, el pololo es un: «Insecto coleóptero, como de un centímetro y medio, de color verde intenso o café oscuro, élitros cortos, cabeza pequeña y caparazón duro. Y que al volar produce un zumbido como el moscardón».

La historia cuenta que la quinta compañía de bomberos, al ver esto decidieron utilizarlo como símbolo de su sociedad. El adorno se colocaba en la ropa como parte del uniforme y algunos bomberos solteros les regalaban los broches a sus parejas como una acto de cariño. A partir de ese hecho, comenzaron a llamarse pololos .

El termino se empezó a popularizar con los años y actualmente el termino paso a ser parte de la identidad cultural chilena.

