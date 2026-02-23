El artista se presentó cantando diversos éxitos y covers, en donde comenzó su espectáculo con canciones de su nuevo álbum como «Enamorarse». Aparte de cantar sus canciones, el joven cantante interpretó «Bésame mucho» de su padre, Andrea Bocelli. «Can’t Help Falling in Love» de Elvis Presley, «Quando, Quando, Quando» de Tony Renis, “Mi historia entre tus dedos” del cantautor italiano Gianluca Grignani. Además, el artista sorprendió a los asistentes al cantar «Gracias a la Vida» de Violeta Parra.

El solista subió al escenario alrededor de las 3:00 am, después de que finalizara la competencia folclórica e internacional. Su show duró aproximadamente 50 minutos y sus fanáticas cantaron sus canciones pese al frío y el horario en que salió el cantante. Al finalizar su acto, el artista se llevó Gaviota de Oro y mencionó: «No me lo merezco«.

Polémicas tras el espectáculo de Matteo Bocelli

Pero su espectáculo dio que hablar debido a los problemas técnicos que se presentaron en el escenario de la Quinta Vergara. Sus fanáticas mostraron su molestia en redes sociales debido a la hora en que salió el artista. Entre las causas, apuntas que eso sucedió debido a que Stefan Kramer alargó su show más de lo esperado por el público, según el medio La Cuarta.

Entre las reacciones que se vieron en las redes sociales están: «Matteo Bocelli, te las mandaste, lamento lo ordinario que ha sido el canal contigo. Siento que no le dieron la posibilidad de brillar más», «Matteo Bocelli merecía presentarse más temprano, merecía estar otro día y no con ese público boomer», «Además de Gloria Estefan, lo mejor de este festival es Matteo Bocelli y lo ponen a las 3 de la mañana. Es una vergüenza para el festival y para los que tenemos que trabajar, no lo podemos ver en su totalidad«.

