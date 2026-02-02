Imágenes sensibles: Revelan video de momento exacto en que delincuentes atacan al actor Osvaldo Silva y su esposa

Durante la madrugada de este lunes, el actor y director Osvaldo Silva fue víctima de un violento robo que terminó con él herido por un arma blanca en la comuna de Recoleta.

El ataque se registró cerca de la 01:00 horas en un servicentro ubicado en la intersección de Bellavista con Bombero Nuñez. Hasta ese lugar llegó personal de Carabineros tras recibir la denuncia del asalto.

Según la información policial, cinco sujetos jóvenes llegaron al recinto a bordo de un vehículo blanco. Actuaron a rostro descubierto y abordaron a la pareja cuando se disponía a abandonar el local.

Tras el ataque, Silva fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Carabineros confirmó que las lesiones son de carácter leve y que el actor se encuentra bien.

En ese contexto, un impactante video da cuenta del momento exacto en que el director de teatro, Osvaldo Silva, sufrió el robo de su vehículo en un servicentro de Recoleta.

Tal como quedó registrado por una cámara de seguridad de la Shell donde ocurrieron los hechos. Las víctimas, fueron atacadas cuando terminaban de cargar combustible y abandonaban el local.

De un momento a otro, cinco sujetos de nacionalidad chilena irrumpieron en escena a bordo de un auto blanco.

Los asaltantes, a rostro descubierto, intentaron hacer descender del auto a Silva, y a raíz del forcejeo, éste resultó herido con un arma blanca en uno de sus brazos y en la pierna izquierda.

