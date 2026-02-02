El vestido de Chappell Roan que desató la controversia en la alfombra roja de los Grammy 2026

Nuevamente, Chappell no pasó desapercibida en los Grammy, esta vez en la alfombra roja. La cantante utilizó un vestido transparente con capa y cola de color rojo. Igualmente, lució un tatuaje estilo bordado color café que cubría su espalda y más abajo la palabra “Princess” en cursiva. Ahora bien, el vestido contaba con una segunda piel que hacía parecer que tenía sus pezones perforados.

La icónica prenda es de la colección primavera/verano de Thierry Mugler de 1998, aunque en la pasarela se veía un vestido de transparencia negra y este sí estaba sujeto a los pezones de la modelo. Cabe señalar que la prenda también fue recreada por Miguel Castro Freitas para la colección Primavera 2026 de Mugler.

¿Quién es Chappell Roan?

Kayleigh Rose Amstutz es una cantante estadounidense nacida en Misuri, que se hizo conocida por su éxito en 2024, “¡Good Luck, Babe! Que cuenta con más de 100 millones de vistas. Roan se volvió un referente para la generación Z, tanto por su música como por sus ideales. Su estilo desde sus inicios ha sido llamativo y ha dado que hablar, principalmente por sus maquillajes con influencias drag queen.

El año pasado, la artista pop ganó el premio como Mejor Artista Nuevo, en donde dedicó unas palabras para visibilizar las problemáticas en la industria de la música.

“Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y me ponía aquí delante de la gente más poderosa de la industria, exigiría que las discográficas que ganan millones de dólares gracias a los artistas les ofrecieran un salario digno y asistencia sanitaria, especialmente a aquellos emergentes”, según consignó Vogue.

