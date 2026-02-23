Matteo Bocelli sorprendió con dos exigencias para su camarín en el Festival de Viña 2026

Mateo Bocelli tuvo su debut en solitario en el Festival de Viña 2026 después de ya haber brillado acompañando a su padre Andrea Bocelli en la versión del 2024.

El italiano fue en encargado de cerrar la primera noche del certamen y subió al escenario cerca de las 03:00 horas. Sin embargo, esto no fue impedimento para que volviera a cautivar a la Quinta Vergara y se llevó las dos gaviotas.

Andrea Bocelli cautivó a los presentes e interpretó múltiples covers. Entre ellos, Can’t Help Falling In Love de Elvis Presley. Además, le rindió homenaje a Violeta Parra con Gracias a la vida.

Las exigencias que hizo Andrea Bocelli para su camarín en el Festival de Viña 2026

Suele ser noticia las exigencias que lo artistas internacionales realizan para su camarín en el Festival de Viña. En en este sentido, Matteo Bocelli destacó por su sobriedad.

Desde la organización del Festival de Viña 2026 dejaron en claro que el italiano no tuvo exigencias difíciles de adquirir. En concreto, pidió diversas frutas de estación y alimentos libres de gluten.

Por otro lado, es importante mencionar que Matteo Bocelli es uno de los favoritos para ser rey de esta versión de Viña.

El artista ha conquistado al país durante su retorno. Desde su paso en la gala, donde sorprendió con tuxedo de la firma italiana Stefano Ricci que ha llamado la atención.

Además, ha destacado por caminar con naturalidad por las calles y compartir con los fanáticos. Algo poco habitual para un artista de su nivel.

Incluso, luego de una prueba de sonido, fue hasta una misa en la capilla San Miguel ubicada en Recreo.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google