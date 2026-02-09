Famoso actor de Mega sorprende con íntima confesión: A los 16 años tuvo relación amorosa con profesora de su colegio

Un popular actor sorprendió en la reciente edición de «Only Friends» al revelar que tuvo una relación con una profesora, siendo él menor de edad.

El intérprete en cuestión es Claudio Castellón, intérprete de Reunión de Superados y quien impactó a los presentes con su confesión en el espacio de entretención.

La íntima confesión de Claudio Castellón

Fue en la reciente emisión de «Only Friends» donde el actor dio a conocer que su primera relación fue con su profesora de biología. En aquel entonces, ella tenía 30 años y el 16.

Siguiendo por esa línea, no negó que el caso «hoy día sería muy condenado… Me gustaba mucho».

Asimismo, lo recordó como una experiencia positiva. «Lo pasé muy bien, me acompañó en muchos procesos; después me vine a Santiago a vivir y estudiar», contó.

Es importante mencionar que la relación amorosa se extendió por dos años. Además, confesó que le mintió a sus padres a la hora de presentarla. «Está estudiando pedagogía en Biología y está en segundo año (…) Mi papá estaba muy contento», fueron sus palabras.

«¿Ella está viva todavía?», le consultó Raquel Argandoña.

«La vi hace muy poco, me la encontré en un lugar y apareció con un hijo muy grande (…) había mucho vértigo», respondió rápidamente Castellón.

Tras relatar su experiencia, José Antonio Neme realizó una comparación con la película «Notas de un escándalo». Esta trata sobre la relación entre una profesora y un alumno, mismo caso que fue contado en el programa de Mega por el actor Claudio Castellón.

