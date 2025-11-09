«Me cayó como patá en la guata»: Daniella Campos repasó a Fran García-Huidobro tras «bullying» a Camila Nash

El último capítulo del podcast de Danilo 21, «Juzgamos y nos funamos«, tuvo como invitada a Daniella Campos, quien habló sobre su participación en El Internado, el reality de Mega, y su polémica salida.

Además, tuvo fuertes palabras para Fran García-Huidobro, con quien tuvo un tenso episodio, tras el comentario desatinado de la «Dama de Hierro» a Camila Nash.

Daniella Campos repasó a Fran García-Huidobro tras «bullying» a Camila Nash

Cabe recordar que Fran García-Huidobro, en el cara a cara entre Daniella Campos y Camila Nash, le lanzó este comentario a Nash: «¿Usted en este momento tiene ojos solo para el señor (Tom) Brusse o hay una turniedad para el lado?».

Respecto a aquella instancia, Daniella Campos aseguró que Fran García-Huidobro llegó «pasada cuatro pueblos«, y lo que dijo fue simplemente hacerle bullying a su colega en el reality: «Lo que ella hizo estuvo horrible, porque no solo se pone al nivel de una concursante, sino que más abajo. Esto lo tenía pensado, no le salió espontáneo, y eso habla de la pica que le tiene Fran a Camila Nash».

«Yo encontré que la Fran haciéndole bullying a una participante me pareció algo súper nefasto y grave. Yo no lo pasé de largo. A mí me cayó como patá en la guata y yo contesté«, explicó Campos.

Eso sí, Daniella Campos aseguró que tras esta discusión, la actitud de la conductora cambió: «En el segundo cara a cara, la Fran cambió del cielo a la tierra. No sé si se asustó o si el programa se lo comentó, pero claramente acusó recibo. Se le fue un poco de las manos«.

También, criticó al canal, por no recortar esa parte en la edición del programa: «Nunca pensé que iban a mostrar a una animadora diciéndole ‘visca’ y ‘turnia’ a una participante. Pensé que lo iban a cortar para protegerla. No he visto a nadie de la TV chilena reclamarle aquello a Fran García-Huidobro, y me parece gravísimo».

Si bien, Daniella Campos aseguró que habló con Camila Nash en el encierro, quien le reveló el origen del conflicto con Fran García-Huidobro. Dijo que por contrato aún no puede hablar: «No puedo contarla, pero sí puedo decir el nombre: Julio César (Rodríguez)«, cerró.

