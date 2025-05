Daniela Aránguiz se lanza con todo contra Daniella Campos: «Llega toda borracha, pasada a copete»

La mala onda entre Daniela Aránguiz y Daniella Campos cada día crece más. Y en los últimos días protagonizaron un nuevo escándalo, luego de que en Zona de Estrellas filtraran coquetas conversaciones de la ex de Jorge Valdivia con Marcelo Ríos.

Frente a esto, es que Aránguiz no se quiso quedar callada, y en dos ocasiones distintas arremetió con todo en contra de su enemiga, haciendo duras acusaciones sobre su comportamiento detrás de pantalla en Zona Latina.

Las fuertes acusaciones de Daniela Aránguiz contra Daniella Campos

En su programa Sígueme, la ex chica reality lanzó que «si yo no tengo un marido para darle explicaciones, ¿qué explicaciones tengo que darte a vo Daniella Campos? Deja de estar saliendo con el productor-director de tu programa, mejor».

Junto con esto, agregó: «Se hace la muy muy, se pega con una piedra en el pecho y después anda dándose besos con sus productores y jefes. Lo encuentro terrible».

«Bueno, a mí sí, porque me la contaron de dentro del canal. Y ten cuidado con quién te peinas», cerró su descargo en ese momento.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que durante este miércoles 14 de mayo, Daniela Aránguiz volvió a apuntar contra Daniella Campos. Pues en conversación con Sergio Rojas aseguró que «tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado cuando llega borracha a maquillaje y peluquería, porque ahí todos la sapean y dice ‘ay, me lancé, me lancé’».

«Llega toda borracha, pasada a copete, creo que llega. Atro», cerró. Esto, según consignó La Cuarta.