Ex pareja de famoso cantante nacional lo acusa de esconder su relación por ocho años: «Según él, si aparecía con pareja iba a perder fans»

Una polémica denuncia realizó Pamela Alfaro hacia su ex pareja, Miguelo, con quien estuvo por casi una década.

Según su testimonio en Primer Plano, fue ocultada por años del ojo público. Asimismo, aseguró que también existen deudas económicas e infidelidad de por medio.

Miguelo es acusado por deudas e infidelidad

Según relató, trabajó por dos años en el bar Patria Vieja, negocio del cual Miguelo era propietario. Sin embargo, no recibió ningún tipo de remuneración.

“Me pidió que yo administrara el bar y yo lo hice porque era su pareja. Hacía todo yo. Jamás me pagó, porque en un principio fue por apoyar, Me decía que sí él vendía el bar, me iba a compensar, pero eso nunca pasó”, partió relatando.

Además, agregó que «Yo iba todos los días, tenía un horario, el bar cerraba y yo los iba a dejar a todos».

“Después vendió el bar, tocamos el tema y todo, pasó un mes y me dijo que él necesitaba esa plata, que necesitaba viajar porque se estaba jubilando y, de hecho, termina conmigo. Me sentí utilizada. Se deshizo de la pesadilla del bar y me desechó”, acusó.

No obstante, Pamela Alfaro también lo acuso de mantener la relación oculta durante ocho años.

Miguelo le decía que mostrarse públicamente con pareja podía afectar en su popularidad y restar fanáticos. “Según él, si aparecía con pareja iba a perder fans. Cosa de la que yo me reía: ¿por qué?, ¿adónde?”, contó en el programa de espectáculos.

No obstante, Alfaro asegura que la razón es totalmente distinta. «Eso netamente es por un tema de clasismo, él es muy clasista», comentó.

Para cerrar, vale recordar que hace algunos meses se hizo pública su reciente separación con Andrea Yarur, con quien se casó en el año 2024.

