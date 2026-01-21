¿Por qué «Las Filtradas»? El reciente proyecto de Cris MJ que reafirma el reggaetón chileno «de la mata»

En uno de los momentos más sólidos de su carrera, el artista urbano Cris Mj presenta oficialmente su nuevo álbum «Las Filtradas», un trabajo que confirma su liderazgo dentro del movimiento urbano latino y posiciona al reggaetón chileno en el centro de la conversación.

El disco cuenta con 18 tracks que mezclan la esencia del reggaetón local con sonidos actuales y atmósferas propias del trap latino. El resultado es una propuesta directa y sin adornos, donde la identidad callejera se mantiene intacta, pero con una producción elevada y competitiva a nivel internacional.

¿Por qué «Las Filtradas»?

El nombre del álbum no es casual. Muchas de estas canciones circularon previamente de manera no oficial, generando gran expectativa entre los fanáticos. Lejos de afectar el proyecto, fortalecieron el vínculo con la audiencia, convirtiendo varios temas en tendencia antes de su estreno formal.

Hoy, reunidas en un solo cuerpo, adquieren un sentido definitivo dentro de su discografía.

«Las Filtradas» funciona como una continuación natural de “Apocalipsis”, álbum anterior que marcó un punto de inflexión en la carrera del artista. Ahora, «El más k suena» apostó por beats pesados, bajos marcados y letras de reggaetón de la mata.

El proyecto incluye colaboraciones con FloyyMenor, Bryant Myers, Nes y PandaBlack, nombres que aportan variedad y peso artístico, ampliando el alcance del nuevo proyecto.

Con este lanzamiento, Cris MJ reafirma su impacto en la escena urbana y pone a Chile en el mapa consolidando un sonido que compite de igual a igual con la escena global.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Impacto en el espectáculo! Aseguran que querida pareja le habría puesto fin a su relación luego de tres años juntos

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google