Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Cómo se puede ver el show en Chile y a qué hora es?

Bad Bunny se presentará este domingo en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Revisa acá todos los detalles.

08 Feb, 2026. 09:53 hrs
Este domingo 8 de febrero se vivirá uno de los eventos más esperados del año a nivel mundial: el Super Bowl LX. La final de la NFL se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara y, como ya es tradición, uno de los grandes focos estará puesto en el show de medio tiempo, que esta vez tendrá sello latino con la presentación de Bad Bunny.

El escenario del Super Bowl ha recibido a figuras de talla mundial como Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Shakira y Bruno Mars, y ahora será el turno del conejo malo. La expectativa es alta y se esperan sorpresas durante su espectáculo.

¿Cómo se puede ver el show de Bad Bunny en Chile y a qué hora es?

El partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks se jugará este domingo 8 de febrero a las 20:30 horas en Chile. Antes del inicio, habrá una apertura musical a cargo de la banda estadounidense Green Day, por lo que el horario podría extenderse algunos minutos.

Con eso en cuenta, y considerando el desarrollo de los primeros dos cuartos, el show de medio tiempo de Bad Bunny debería comenzar entre las 22:00 y 22:30 horas en Chile.

El evento completo, incluido el partido, la previa musical, la apertura y el show de medio tiempo, se podrá ver por ESPN. Además, la transmisión también estará disponible vía streaming en Disney+.

La presentación de Bad Bunny no ha estado libre de polémica. El artista ha mostrado una postura crítica frente a las políticas migratorias de Estados Unidos, en especial contra ICE, lo que ha generado rechazo en parte del público. Incluso, entre los detractores se encuentra el Presidente Donald Trump.

Pese a eso, Benito llega en un gran momento. Viene de ganar 6 Premios Grammy y sigue recorriendo el mundo con su exitosa gira «DtMF», consolidando su lugar como una de las figuras más fuertes de la música actual.

