Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Cómo se puede ver el show en Chile y a qué hora es?

Este domingo 8 de febrero se vivirá uno de los eventos más esperados del año a nivel mundial: el Super Bowl LX. La final de la NFL se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara y, como ya es tradición, uno de los grandes focos estará puesto en el show de medio tiempo, que esta vez tendrá sello latino con la presentación de Bad Bunny.
El escenario del Super Bowl ha recibido a figuras de talla mundial como Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Shakira y Bruno Mars, y ahora será el turno del conejo malo. La expectativa es alta y se esperan sorpresas durante su espectáculo.
¿Cómo se puede ver el show de Bad Bunny en Chile y a qué hora es?
