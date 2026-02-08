Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Cómo se puede ver el show en Chile y a qué hora es?

El partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks se jugará este domingo 8 de febrero a las 20:30 horas en Chile. Antes del inicio, habrá una apertura musical a cargo de la banda estadounidense Green Day, por lo que el horario podría extenderse algunos minutos.

Con eso en cuenta, y considerando el desarrollo de los primeros dos cuartos, el show de medio tiempo de Bad Bunny debería comenzar entre las 22:00 y 22:30 horas en Chile.

El evento completo, incluido el partido, la previa musical, la apertura y el show de medio tiempo, se podrá ver por ESPN. Además, la transmisión también estará disponible vía streaming en Disney+.

La presentación de Bad Bunny no ha estado libre de polémica. El artista ha mostrado una postura crítica frente a las políticas migratorias de Estados Unidos, en especial contra ICE, lo que ha generado rechazo en parte del público. Incluso, entre los detractores se encuentra el Presidente Donald Trump.

Pese a eso, Benito llega en un gran momento. Viene de ganar 6 Premios Grammy y sigue recorriendo el mundo con su exitosa gira «DtMF», consolidando su lugar como una de las figuras más fuertes de la música actual.