Entre clásicos y perreo eterno: Chencho Corleone encendió el Movistar Arena

El Movistar Arena se transformó anoche en una cápsula del tiempo gracias a Chencho Corleone, quien llegó a Chile con su gira “Solo” para ofrecer un espectáculo que combinó la nostalgia del reggaetón clásico con la potencia de su catálogo más reciente. Desde el primer minuto, el público hizo sentir su energía, coreando cada coro y trayendo de vuelta esa época marcada por Fotolog, Ares y la estética urbana de los años 2000 que formó a toda una generación.

Chencho Corleone en el Movistar Arena: Nostalgia y perreo estricto

Chencho abrió la velada con una puesta en escena cargada de luces vibrantes y un sonido impecable que lo acompañó a lo largo de un recorrido por los grandes éxitos que construyeron su legado. Temas como “Porque Te Demoras”, “Es un Secreto” y “Si No Le Contesto” hicieron explotar al recinto. Donde miles de fanáticos cantaron a todo pulmón, reviviendo la era dorada del reggaetón romántico y callejero que marcó la carrera del artista.

El también integrante de Plan B demostró total dominio del escenario, combinando carisma, cercanía y esa voz inconfundible que lo ha convertido en uno de los referentes más importantes del género. Sus interpretaciones más recientes también encontraron un lugar dentro del set, mostrando su evolución y la vigencia que mantiene dentro de la escena urbana actual.

La noche avanzó entre emoción, memoria y perreo, consolidando un concierto que no solo repasó su trayectoria, sino que reafirmó el vínculo especial que Chencho mantiene con el público chileno. Un show vibrante, nostálgico y lleno de magia que confirmó por qué su música sigue siendo parte esencial de la cultura urbana.

