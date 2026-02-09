Con Pedro Pascal incluido: Estos son todos los famosos que estuvieron en la «casita» de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny hizo historia este fin de semana. El artista boricua se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

En su presentación, no podía faltar la clásica «casita» que se ha visto durante toda su gira mundial, y donde varios famosillos son invitados de manera exclusiva por el equipo del cantante.

Esta vez no fue le excepción, millones de televidentes vieron su show, que fue completamente en español y contó con sus mayores éxitos.

Estos fueron los famosos que acompañaron a Bad Bunny en la casita

En la previa de su presentación eran muchas las dudas respecto al setlist, los invitados y los famosos que estarían en la conocida «casita».

En medio del show, las cámaras fueron captando la presencia de varios reconocidos personajes. Por ejemplo la colombiana Karol G, Jessica Alba y Cardi B, quienes se dejaron ver dentro y en los alrededores de la casita, marcando una combinación entre la música y la cultura pop.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la presencia del chileno Pedro Pascal, quien lo dio todo al ritmo del reggaetón de Bad Bunny.

La presencia de estos rostros se viralizó rápidamente en redes sociales. A ellos se sumaron su compatriota Young Miko, además, Ricky Martin también impactó al participar en un segmento de espectáculo.

Pedrito sacando los pasos prohibidos durante el Halftime Show de Bad Bunny 📹 looeyforyou | instagram pic.twitter.com/qmPjlvaoKh — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 9, 2026

Además de la aparición de Pedro Pascal, exisitieron otros guiños a Chile durante el show. Diego Cajas, diseñador nacional fue parte del equipo creativo que confeccionó el vestido de Lady Gaga.

También puedes leer en Radio Corazón: «Él se me declaró»: Tonka Tomicic impactó al revelar que rechazó a Felipe Camiroaga

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google