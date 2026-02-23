Popular figura televisiva es acusada de fea actitud en Viña: «Salió arrastrándose como un therian y no pagó las 3 gambas»

Estamos en pleno periodo del Festival de Viña y muchos famosos andan en la Ciudad Jardín durante estos días.

En este sentido, la influencer y chica Arsmate, Isi Glock, sorprendió en sus redes sociales tras compartir un video en el que lanzó una potente acusación contra una popular figura televisiva.

En concreto, la joven acusó una fea situación que habría ocurrido durante estos días.

La acusación de Isi Glock

La influencer acusó a la exchica reality Disley Ramos de no pagar una cara cuenta en un local en Viña del Mar.

«¿Qué está pasando con el Festival de Viña del Mar? O sea, vienen para acá a carretear y están todos cagados. Estoy en el Hollywood», lanzó Isi Glock desde un bar en dicha ciudad.

«Antes de ayer viene la Disley, cuenta de 300 lucas y no pagó pero ni un peso», añadió.

Sin embargo, esto no es todo. La joven también reveló que Nacho Gutiérrez también tendría una deuda antigua por el mismo monto.

«Paremos el show de que andamos cagados… empecemos a pagar las deudas», lanzó Isi Glock. Incluso sugirió crear una cuenta de Arsmate para poder obtener más ingresos.

En tanto, para finalizar, la joven indicó: «Aquí en Hollywood, la Disley salió arrastrándose como un therian y no paga las 300 gambas. Paguemos las lucas, sáquenlas del bolsillo. Un beso».

