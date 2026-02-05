El gesto de Raquel Argandoña hacia Naya Fácil que impactó a todos en Fiebre de Baile: «Siempre es…»

La gran final de Fiebre de Baile tuvo de todo. El cierre de temporada se realizó a lo grande en el Movistar Arena, con público, artistas invitados y performances de primer nivel.

En ese contexto, es que además de las coreografías de los finalistas, diversas interacciones sorprendieron a todos.

Ese es el caso de Raquel Argandoña, presidenta del jurado, quien pidió una pausa para saludar y entregarle un mensaje a Naya Fácil.

La Quintrala tenía que evaluar la presentación de Faloon. Sin embargo, se tomó un tiempo para agradecer a la creadora de contenido, que se encontraba presente el recinto del Parque O’higgins.

El mensaje de Raquel Argandoña a Naya Fácil que sorprendió a todos en Fiebre de Baile

«Diana, si me lo permites, antes de evaluar a Faloon, me gustaría que saludáramos y agradecer a una persona que nos acompaña esta noche, que siempre es la primera que llega cuando nuestro país lo necesita», comenzó diciendo Raquel.

El público ya se lo esperaba, y comentó: «Naya Fácil, que nos acompaña esta noche».

El público estaba en éxtasis. Naya Fácil no dudó en pararse de su asiento y saludar a quienes la ovacionaban. En la misma, Diana Bolocco se sumó a las palabras.

«Bienvenida Naya, a ver si se anima a bailar para la segunda temporada», cerró la animadora del programa.

Esta no es la primera vez que Raquel Argandoña tenía palabras positivas hacía la influencer. En el programa Tal Cual, habló sobre su ayuda a los afectados por los incendios del sur de Chile.

«Unos amigos me dicen: ‘Oye, pero si la Naya Fácil va a salir con cuatro camiones’. ¡Qué ganas de ayudar! O sea, a ella uno le tiene confianza, porque sabe que no se va a robar las cosas. A lo que hemos llegado«, comentó.

“Por eso yo dije que tenía muchos amigos que querían ayudar y no sabían a quién y yo les dije Naya, además que sé que es vecina mía en Reñaca jaja me enteré, así que ojalá que la vea y nos tomamos una cosita», la invitó en aquella ocasión.

