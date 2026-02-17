¿Dancing Queen versión cumbia?: Thalía sorprende con nueva versión en español del clásico de ABBA

La cantante y actriz mexicana sorprendió a sus seguidores tras su nuevo anuncio musical, la artista hizo un cover de la famosa canción «Dancing Queen» del grupo sueco ABBA. La canción mantiene la melodía base, pero mezcla la cumbia junto a un estilo festivo. A través de sus redes sociales, Thalía expresó que la canción es una interpretación con identidad latina mezclando español e inglés.

Además, la actriz manifestó que quiso rehacer «Dancing Queen» porque: «Representa ese mundo donde todas somos reinas. Es una canción para soltarnos, para brillar sin permiso y para recordarnos que la alegría también es una forma de poder. Llevarla a mi universo fue muy divertido y deseo que la disfruten y la bailen sintiéndose libres, seguras y celebradas, tal como yo la viví al crearla». Según el medio Marieclaire.

Asimismo, Thalía hizo un comunicado el pasado viernes 13 de febrero, en donde publicó un fragmento de la canción. «DANCING QUEEN, es una de las canciones que más amo de toda la vida!!!!!! Desde niña, ABBA fue una gran inspiración, y hoy día. Poder hacerle este homenaje en una cumbia sabrosa, me hace sentir muy agradecida», señalo la intérprete.

Furor en redes sociales por su versión de Dancing Queen

Por otro lado, el anuncio de su nueva canción genero algunas opiniones entre sus fans: «Tanto me gustaba esa canción que terminé odiándola de tanto escucharla. Debería sacar música nueva y no irse con lo fácil. ¿Dónde está la creatividad?», «Haz música como la de tus discos de Amore mío o Habítame siempre, no covers«,y «Da vibes a la Tigresa del Oriente con esa canción», «Imaginé un álbum disco, pero es cumbia. Te amo, pero esta vez no», fueron algunas de las reacciones.

