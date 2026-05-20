La estratosférica cifra que Arturo Vidal habría gastado en cita con famosa periodista: «Quiero gastar más que Messi»

Arturo Vidal vuelve a estar en el ojo del huracán. El jugador fue citado por la PDI en calidad de testigo, en el marco de la investigación por el robo de $50 millones desde una casa de cambio en Santiago.

Por lo mismo, diversos portales han abordado el complejo momento del astro de Colo-Colo. En ese contexto, Cecilia Gutiérrez sorprendió con una antigua anécdota relacionada con el futbolista y la periodista colombiana Daniella Durán.

La peculiar anécdota que contó Cecilia Gutiérrez sobre Arturo Vidal

La comunicadora entregó los detalles durante el programa Hay que decirlo, donde recordó una salida que ambos habrían tenido en Miami hace algunos años.

“Esta anécdota me la contó Daniella Durán, una chica colombiana que tuvo una corta relación con Arturo”, comentó la periodista.

Luego, explicó que la pareja visitó un exclusivo restaurante muy conocido en la ciudad estadounidense. “Ella me contó que fueron a un restaurante en Miami, un local que era muy famoso porque era Lionel Messi quien iba mucho a comer ahí”, relató.

Según la periodista, Vidal quiso superar los lujos del seleccionado argentino y consultó directamente por el producto más caro que había consumido el campeón del mundo.

“Entonces Vidal va y le dice al garzón ‘¿Cuál es la champaña más cara que ha pedido Messi acá?’ Hablamos de una botella que puede costar 100 mil dólares y él dijo ‘dos, quiero gastar más que Messi en este lugar’”, aseguró Gutiérrez.

Según el relato entregado, Arturo Vidal habría desembolsado cerca de $200 millones por ambas botellas de champaña.

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