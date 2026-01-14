Cecilia Gutiérrez revela que Cony Capelli tendría un supuesto nuevo enamorado: «Me llegaron unas fotos…»

Sin duda, Constanza Capelli se ha convertido en uno de los personajes más controversiales del espectáculo. Desde su participación en Gran Hermano, la bailarina ha tenido un rápido ascenso en los medios de comunicación.

La actual Fiebre de Baile siempre está dando contenido, y recientemente se dio a conocer una nueva conquista de la panelista de Plan Perfecto.

Cecilia Gutiérrez filtra fotos de Cony Capelli y supuesto nuevo enamorado

Fue Cecilia Gutiérrez quien la expuso, y a través de sus redes sociales compartió supuestas fotos de ella con su nuevo enamorado.

“Me llegaron unas fotos de Cony Capelli y su nueva conquista. Estuve preguntando y me dicen que ella efectivamente está conociendo a alguien y no es que esté pololeando, ni nada formal», comenzó diciendo la periodista de espectáculos.

Además, agregó que “está saliendo, conociendo a alguien, llevan un par de citas, y él subió a sus mejores amigos una foto, que luego borró, por supuesto, pero ya era tarde. Las PDI del Instagram ya habían sacado pantallazos”.

Según consignó La Cuarta, el personaje que aparece en las fotografías no sería del mundo delespectáculo. Hasta ahora, Coni Capelli no se ha referido al tema y ha guardado silencio.

Es importante mencionar que hace algunas semanas, Capelli reconoció que se besó con un «hombre muy famoso» durante una fiesta. Sin embargo, también fue enfática en que «no le gusta» y el beso solo fue algo puntual.

«Yo sola me metí en esto, yo sabía que tenía que presentar licencia”, relató aquella ocasión en el programa Plan Perfecto.

También puedes leer en Radio Corazón: Reconocida actriz sorprende al anunciar que será madre con futbolista nacional: «Feliz de estar creando vida…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google