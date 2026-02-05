Exparticipante de Mundos Opuestos denuncia extorsión de contenido privado y amenazas: «Contacto breve y circunstancial»

Recientemente, una ex integrante de Mundos Opuestos denunció públicamente que está siendo víctima de amenazas, extorsión y difusión de contenido privado.

La situación ya fue informada a la Policía de Investigaciones de Chile y se encuentra en proceso legal.

A través de una declaración difundida en sus redes sociales, la cosmetóloga de 27 años relató que durante los últimos días ha enfrentado hostigamiento constante, difamaciones y presiones.

Según su relato, estos hechos estarían vinculados a una persona con la que tuvo un contacto «breve y circunstancial» en el pasado, según consignó ADN.

Se trata de Valentina Concha, quien confirmó que interpuso una denuncia formal y que sus abogados ya revisan el caso.

“Esta situación ya fue denunciada y está en conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes están llevando adelante las diligencias necesarias”, señaló en su comunicado.

Además, comentó que mientras dure la investigación no entregará más detalles. «Por respeto a mi familia, a mi trabajo y al proceso en curso, no me referiré nuevamente a este tema. Agradezco el apoyo y la comprensión», señaló.

Valentina Concha denuncia extorsión de contenido íntimo

La joven explicó que el vínculo con la persona involucrada se dio en un contexto puntual. Detalló que conoció a la persona mediante un hermanastro, con quien no mantiene relación cercana.

Además, en el texto explicó que el contacto ocurrió en un contexto vinculado a asuntos económicos entre terceros y que ella no tuvo participación ni responsabilidad.

En el comunicado emitido, Valentina Concha relató que luego de hacerse conocida públicamente, esta persona se le acercó inicialmente con una actitud de apoyo. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese vínculo cambió drásticamente. Según afirmó, la situación escaló a «amenazas directas, intentos de dañar mi imagen y acusaciones falsas».

