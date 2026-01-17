«Vuela alto…»: Confirman sensible fallecimiento que enluta a Cecilia y Diana Bolocco

A través de sus redes sociales, Diana Bolocco informó el fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck. La mujer tenía 90 años y atravesaba un complejo momento de salud producto del cáncer que sufría.

En ese contexto, durante las últimas horas habían circulado en redes sociales imágenes de Cecilia Bolocco junto a su esposo, Pepo Daire, al interior de una clínica en Santiago. Por otro lado, Diana Bolocco no estuvo presente esta semana en la conducción de Fiebre de Baile, precisamente por esta delicada situación familiar.

Confirman sensible fallecimiento que enluta a Cecilia y Diana Bolocco

Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, falleció este viernes a los 90 años. La noticia fue confirmada por la propia Diana a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva imagen acompañada del mensaje: «Vuela alto mamita adorada».

De acuerdo a lo informado por Página 7, la madre de las Bolocco enfrentó una extensa y compleja batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que padeció en tres oportunidades.

Tras darse a conocer la publicación, rápidamente comenzaron a llegar mensajes de apoyo y condolencias desde el mundo del espectáculo. Figuras como Luis Jara, Martín Cárcamo, Daniel Fuenzalida, Claudio Michaux y Leonor Varela se sumaron a las muestras de cariño.

Entre los mensajes que destacaron en la publicación se leyeron palabras como: «Mis condolencias de corazón a toda la familia», «Un fuerte abrazo, querida Diana. Cariño y fuerza para toda la familia. Ya está descansando en paz tu adorada madre», «Abrazos Diana, para ti y tu familia» y «Un abrazo gigante, Diana. Te mandamos mucho cariño en estos momentos».

