La pregunta de Diana Bolocco a Carlyn Romero que hizo que rompiera en llanto: «No quise incomodarte…»

Un tenso momento marcó el capítulo de este miércoles de Fiebre de Baile. Todo ocurrió cuando Diana Bolocco intentó consultar a Carlyn Romero sobre la situación que vive en su familia en Venezuela.

Luego de su presentación, abrió un espacio de conversa y abordó el tema familiar con la influencer, sin embargo, no alcanzó a completar la pregunta y se largó en lágrimas.

El tenso momento que se vivió en Fiebre de Baile

«Carlyn, tú eres venezolana y hemos hablado contigo en muchas ocasiones de tu familia que está en Venezuela y no puedo dejar de preguntarte por todo lo que…», alcanzó a decir antes de detenerse al notar su reacción.

«Ya te emociona», comentó de inmediato la conductora. «Te emociona, no quieres hablar del tema», agregó, mientras la abrazaba en el escenario.

Al ver que la situación se volvía más complejo, Diana decidió frenar el momento. «Ok, ven, no quise incomodarte… está sensible y quiere alejarse del tema, no quiere hablar porque obviamente le afecta», explicó. Carlyn continuaba llorando.

La animadora trató de cerrar el episodio de buena manera. «Su familia está en Venezuela y lo respetamos, lamento haberte incomodado, le mandamos un saludo a tu mamá, a tu familia y a todo el pueblo venezolano que nos sigue», expresó.

Tras pedir disculpas nuevamente, le preguntó si se quería referir al tema.

“He intentado no poner ese tema en la palestra porque me afecta… estoy poniendo todo mi esfuerzo por estar acá y no tanto allá. Este es mi sueño y lo estoy viviendo. Venezuela es un tema aparte y nada, gracias por respetarlo», comentó la bailarina.

«Pero ¿tu familia está bien?», preguntó nuevamente Diana. A lo que Carlyn respondió de manera positiva.

Luego, fue el turno de la evaluación de Raúl Peralta, quien no escondió la dificultad de seguir dando su veredicto.

«Se me hace difícil seguir hablando», señaló, deteniendo su crítica para darle tiempo a Carlyn.

“Lo siento, Carlyn, no creí que iba a despertar estas emociones, pero lo entiendo y lo respetamos. No te preocupes”, concluyó Diana Bolocco.

