La noche inaugural del Festival del Huaso de Olmué 2026 estuvo marcada por la despedida del humor de uno de los comediantes más reconocidos de nuestro país, Paul Vásquez, «El Flaco«.

Sin embargo, el comediante anunció que no se retirará de los escenarios, como se creía tras esta presentación. A pesar del éxito de su rutina, hubo un momento que no pasó desapercibido en las redes sociales, cuando lanzó un ácido chiste a su excolega en Dinamita Show, Mauricio Medina, «El Indio«.

Mauricio Medina rompió el silencio tras polémico chiste de «El Flaco» en el Festival de Olmué

Paul Vásquez, «El Flaco«, tuvo una exitosa presentación la noche de este jueves en el Festival de Olmué, en el que marcó un peak de sintonía con más de 1 millón de espectadores en vivo.

Dentro de su rutina, priorizó el humor blanco, exceptuando un momento, que fue muy polémico en las redes. Resulta que comentó que le habían preguntado por su antiguo dúo, Dinamita Show.

En ese momento, lanzó: «Dinamita ya no corre«. Y «la relación está cortada«. Rápidamente, el público se descolocó por el calibre de las tallas que tiró a su excompañero Mauricio Medina.

Esto, ya que el «Indio» sufrió complicaciones de salud que derivaron en la amputación de su pierna.

También, en otra parte de la rutina, El Flaco habló de su éxito individual y lanzó un «Indio, te paseo«.

De forma exclusiva, FMDos se contactó con Mauricio Medina para conocer su opinión al respecto. De entrada, comentó: «Yo me hago cargo de lo que yo hablo, no de lo que habla él«.

«Si alguien tiene que opinar de lo que dijo, es él«, agregó el Indio. Eso sí, finalmente declaró: «Para mí solo fue un chiste de mal gusto«.

