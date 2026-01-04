«Voy a decir lo que opino de Maduro y de…»: José Antonio Neme se descargó con todo tras caída de Maduro y arremetió contra canales de televisión

El arresto de Nicolás Maduro tras el ataque militar de Estados Unidos, es sin duda la noticia de la semana. Fiel a su estilo, quien entregó una controversial opinión, fue José Antonio Neme, en el matinal de Mega.

Pero no solo contra el líder de Venezuela, sino que también, contra los demás canales de televisión. Según Neme, las coberturas de la competencia son insípidas, porque no dan su opinión.

José Antonio Neme arremetió contra canales de televisión

Según consignó La Hora, José Antonio Neme se tomó un minuto de la cobertura para entregar su opinión: «Quiero decir una cosa a todos quienes nos están viendo ahora desde sus casas, que pueden considerar que nuestra cobertura, eventualmente, puede ser distinta a la de otros colegas«.

«Nosotros hablamos en otro tono, yo tomo posición, tengo una opinión y la voy a decir aquí, ya que este es un país libre«, agregó.

Después, Neme lanzó la última advertencia antes de dar su opinión: «Voy a decir lo que opino de Maduro y de la gente que cree que Maduro es prácticamente un arcángel caído del cielo«.

«Voy a decir lo que pienso y si en algún momento el canal no quiere que diga lo que pienso o no quiere que sepa la audiencia lo que yo pienso, me pedirá que me vaya a mi casa«, explicó.

Y antes de su descargo, le tiró un palito a la competencia: «Así que si quieren ver una cobertura insípida o una cosa muy cuidada, tiene 3 otras alternativas«.

Su opinión sobre el mandatario

De entrada, José Antonio Neme disparó: «creo que Maduro es un tirano, de los peores tiranos del último tiempo en América Latina«.

«América Latina podría haber frenado esto. A lo mejor no lo hubiera evitado porque Trump es un hombre impredecible y Estados Unidos también usa su poder muchas veces saltándose la institucionalidad y la legislación internacional», argumentó.

En esa misma línea, Neme continuó su discurso: «Pero creo que hay una tremenda deuda de la democracia latinoamericana de no haber sacado a este señor antes de una manera más amable, más conversada, más dialogante, a nadie le importó».

«Este régimen nos hizo la vida de cuadritos a todos en este mundo«, comentó.

Para terminar su discurso, Neme defendió su punto: «Primero, los venezolanos, por supuesto. Los que quedaron en Venezuela, no los 8 millones que salieron, porque me van a decir ustedes, los defensores de Maduro, que hay 8 millones de personas equivocadas en el mundo… Se fueron porque no tenían qué comer«.

«Así que a todos los que opinan que el régimen era una maravilla, háganse ver, vayan a ver un psiquiatra, pero a mí no me hue…«, cerró el comunicador.

