«¡Se está haciendo justicia!»: George Harris celebró la detención de Nicolás Maduro con fuerte desahogo

George Harris, el comediante venezolano que se hizo popular en nuestro país tras su paso por el Festival de Viña, celebró la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

El humorista fue uno de los personajes más comentados del pasado certamen, tras su fallida presentación, que incluyó controversiales interacciones con el público.

George Harris celebró la detención de Nicolás Maduro con fuerte desahogo

Luego de conocerse la noticia del arresto de Nicolás Maduro, fueron muchas las celebridades venezolanas que se refirieron al hecho. Por su parte, en una historia de Instagram, George Harris escribió: «¡Dios es grande! Venezuela libre. Un día llega un 3 de enero. Todos a cuidarse, nos vemos pronto en Caracas».

Después, profundizó con un video celebrando el momento: «Venezuela ya es libre. Por el daño que causaste. Tanto odio, muertes, torturas y asesinatos. Acabaron con la economía de un país, destruyeron la dignidad de un pueblo. Los verdaderos venezolanos tuvieron que huir por tu culpa. ¡Solo se está haciendo justicia!«.

«Llevamos 25 años esperando esto y ahora la gente se pregunta qué está pasando. Es como un ‘síndrome de Estocolmo’ o el ‘síndrome del recién liberado’», agregó George Harris.

Por último, acotó que no podía creerlo al principio: «Cuando pasan estas cosas, uno no sabe ni qué decir ni qué hacer. ¿Esto es verdad? ¿Esto está pasando? Son 25 años de sacrificio del pueblo venezolano. Cuando vi la foto de Maduro que publicó Trump, dije: ‘Esto pasó, no es un mal sueño’. Entiendo el escepticismo de muchos, pero esto es real«.

«Celébrenlo, abrácense, no todo lo racionalicen ni lo pongan en tela de juicio. Esto es un hecho histórico«, cerró George Harris.

