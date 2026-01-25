Unidos por Ñuble y Biobío: Revisa todos los detalles de la transmisión solidaria de los canales de televisión

La iniciativa es una alianza entre los canales, coordinada por Anatel, y busca recaudar fondos para apoyar a las familias damnificadas por los incendios.

Además, el evento cuenta con el apoyo de Bomberos de Chile, Desafío Levantemos Chile, Hogar de Cristo, Movidos x Chile y Techo para Chile, organizaciones que estarán a cargo de canalizar y entregar la ayuda.

La transmisión se realizará en cadena nacional, es decir, de forma simultánea en todos los canales, este domingo 25 de enero, desde las 18:00 hasta las 21:00 horas.

Según la información oficial, un animador de cada canal será parte del evento. Los rostros confirmados son:

Francisco Saavedra (Canal 13)

Carmen Gloria Arroyo (Mega)

José Miguel Viñuela (TV+)

María Luisa Godoy (TVN)

Julián Elfenbein (Chilevisión)

El objetivo principal de «Unidos por Ñuble y Biobío» es informar, motivar y guiar a la ciudadanía, para que puedan realizar donaciones y colaborar con quienes más lo necesitan tras los incendios en el sur de Chile.