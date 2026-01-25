  • EN VIVO

Unidos por Ñuble y Biobío: Revisa todos los detalles de la transmisión solidaria de los canales de televisión

La transmisión especial de los canales de televisión, buscará motivar a la gente para que puedan hacer su donación a los afectados.

25 Ene, 2026. 13:16 hrs
Unidos Por ñuble Y Biobio
Agencia Uno

Los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío dejaron a miles de personas damnificadas. Frente a este escenario, organizaciones, rostros de televisión, autoridades e influencers se han movilizado con distintas campañas solidarias para apoyar a las personas afectadas.

En ese contexto, este domingo 25 de enero, los canales de televisión del país emitirán una transmisión especial llamada «Unidos por Ñuble y Biobío», cuyo objetivo es ir en ayuda directa de las zonas afectadas por la catástrofe.

Revisa todos los detalles de la transmisión solidaria de los canales de televisión

La iniciativa es una alianza entre los canales, coordinada por Anatel, y busca recaudar fondos para apoyar a las familias damnificadas por los incendios.

Además, el evento cuenta con el apoyo de Bomberos de Chile, Desafío Levantemos Chile, Hogar de Cristo, Movidos x Chile y Techo para Chile, organizaciones que estarán a cargo de canalizar y entregar la ayuda.

La transmisión se realizará en cadena nacional, es decir, de forma simultánea en todos los canales, este domingo 25 de enero, desde las 18:00 hasta las 21:00 horas.

Según la información oficial, un animador de cada canal será parte del evento. Los rostros confirmados son:

  • Francisco Saavedra (Canal 13)

  • Carmen Gloria Arroyo (Mega)

  • José Miguel Viñuela (TV+)

  • María Luisa Godoy (TVN)

  • Julián Elfenbein (Chilevisión)

El objetivo principal de «Unidos por Ñuble y Biobío» es informar, motivar y guiar a la ciudadanía, para que puedan realizar donaciones y colaborar con quienes más lo necesitan tras los incendios en el sur de Chile.

