Unidos por Ñuble y Biobío: Revisa todos los detalles de la transmisión solidaria de los canales de televisión

Los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío dejaron a miles de personas damnificadas. Frente a este escenario, organizaciones, rostros de televisión, autoridades e influencers se han movilizado con distintas campañas solidarias para apoyar a las personas afectadas.
En ese contexto, este domingo 25 de enero, los canales de televisión del país emitirán una transmisión especial llamada «Unidos por Ñuble y Biobío», cuyo objetivo es ir en ayuda directa de las zonas afectadas por la catástrofe.
Revisa todos los detalles de la transmisión solidaria de los canales de televisión
