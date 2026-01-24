Reconoció su error: Funan a popular influencer por compartir imagen «falsa» de ayuda para los afectados por incendios en el sur

Debido a la contingencia nacional y la gran cantidad de gente afectada por los incendios forestales, son muchas las personalidades del espectáculo que se han motivado a ayudar, ya sea con cooperación en terreno, donaciones o recolectando dinero o productos.

Una reconocida influencer decidió ser parte de la campaña, sin embargo, un detalle echó abajo su aporte y la llenó de críticas en las redes.

Funan a influencer por compartir imagen «falsa» de ayuda para los afectados por incendios

Se trata de Carmen Castillo, escritora conocida en las redes como Carmen Tuitera. La influencer hoy sufre las críticas en internet, tras ser acusada de compartir una imagen falsa de ayuda.

Todo comenzó hace unos días, cuando compartió en sus redes que colaboraría con una distribuidora de Las Condes para donar 500 mil pesos en productos. El mismo método que han utilizado otros influencers para ayudar.

La empresa, por su parte, apoyaría con un millón de pesos extra, en variedad de productos para ayudar a los afectados.

Carmen Tuitera, al anunciar su donación, subió una fotografía con los productos que enviaría al sur. Y fue allí donde sus propios seguidores se dieron cuenta de un detalle en la imagen.

En la caja, claramente se lee: «Donaciones para damnificados por incendios en Viña del Mar«. Esto rápidamente encendió las alarmas, puesto que aquella situación ocurrió en 2024.

En una historia de Instagram, Carmen Tuitera escribió: “Yo asumo mi responsabilidad, porque yo no revisé la foto”, además, recalcó que solo transfirió el dinero.

“La cabeza yo esta semana la tengo en otro lado, ustedes cachan también por qué, y nada, asumir mi error y como siempre dar la cara”, agregó la influencer.

Luego, desde la distribuidora escribieron: “Quiero aclarar que la donación es real. Que yo le envié esas fotos a Carmen y que se pueden acercar a nuestro local para ver que la donación es real”.

“Lamento involucrar a Carmen en esto, ya que efectivamente me dijo que esta semana mentalmente no estaba activa y por eso ayudó de esta forma. Me hago responsable de esto”, cerró.

