«Eso no te lo voy a aguantar…»: Ivette Vergara repasó con todo a Vasco Moulian tras minuto de furia contra su hijo Nicolás Solabarrieta

El «Ninguneo» de Vasco Moulian
En el podcast, analizaron el video de Nico Solabarrieta denunciando la situación, lo que a Vasco Moulian no le pareció, argumentando que era una estrategia de marketing.
Con su característica actitud, Vasco Moulian disparó: «Somos todos hueones hasta las 12 nomás. Puta que me da rabia hueón. Estos cabros chicos creen que somos hueones. Qué hueá más estúpida. Escuchar a ese hueón ya me dio rabia. Quédate callado, hueón oh».
«Esa es una estrategia de marketing. Que no nos vea la cara de hueones. ¿Tú te pondría una hueá de Nico Solabarrieta? (…) Métetela en la r… Antonio Banderas por último…«, cerró.
La reacción de Ivette Vergara
Ivette Vergara defendió a su hijo en el programa «¿Quién manda aquí?«, de TV+. La comunicadora aseguró que mucha gente le envió el video, a lo que ella reaccionó de entrada: «¿Qué le pasa a la gente que está tan tóxica y agresiva?«.
De Vasco Moulian, relató: «me llamó la atención, porque le empezaron a hablar a propósito del banner que lo habían rayado (…) (habló) con un nivel de rabia. Pero de verdad, Vasco, ¿qué? ¿No te tomaste la pastilla o qué te pasó?«.
«Me quedé impactada, primero, porque, Vasco, ¿qué onda? Yo te conozco hace muchos años, te tenía mucho respeto, porque encontraba que eras una persona que tenía mucho sentido común. Meterte con un cabro, no solamente estoy hablando por mi hijo, porque van a emprender, porque quieren surgir, salir adelante, y empezar a ningunear de esa manera, de verdad que no lo logro entender. A pito de nada«, agregó.
Eso no es todo, porque Ivette Vergara le envió una advertencia a Vasco Moulian: «Si es un tema pendiente conmigo, como Ivette Vergara, o con Fernando Solabarrieta, como padre, Vasco te pido por favor que nos contactes a nosotros, pero no uses a mi hijo, porque eso no te lo voy a aguantar. Y te lo digo súper en serio».
«A lo mejor estoy súper equivocada, puede ser, pero no entiendo el nivel de agresividad de Vasco con el Nico, a propósito de nada», explicó.
Para cerrar, la comunicadora abordó la violencia en el actuar del jurado de Fiebre de Baile: «Si es una crítica por si lo hace bien o no en la televisión, eso ya es otra cosa, pero esto me parece gratuito, tratarlo con esas frases, con ese nivel de violencia, porque eso es violencia«.
