Entrará por primera vez a un reality: Revelan el millonario sueldo que ganaría recordada actriz en nuevo formato de Canal 13

Según consignó La Cuarta, el periodista Sergio Marabolí, en el programa Sígueme de TV+, soltó varios datos sobre Vecinos Al Límite. En primer lugar, contó que la actriz Alejandra Fosalba aceptó el desafío y estará por primera vez en un reality.

Además, aseguró que sería la mejor pagada del programa, con un sueldo cercano a los 16 millones de pesos mensuales. Aun así, todavía quedarían más nombres por confirmar.

Marabolí también dijo que el segundo mejor sueldo lo recibiría Paula Pavic, ex pareja del «Chino» Ríos, quien ganaría alrededor de 13 millones de pesos al mes.

Más atrás aparece Carla Ballero, que tendría un pago de 12 millones mensuales por su participación.

Según comentó en el programa, otro de los confirmados sería Joche Bibbó, con experiencia previa en realities, quien recibiría cerca de 10 millones de pesos.

Finalmente, Princeso, una de las figuras que más dio que hablar en Mundos Opuestos, también estaría dentro del nuevo proyecto de Canal 13, con un sueldo de 7,5 millones de pesos mensuales.

