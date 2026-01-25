Entrará por primera vez a un reality: Revelan el millonario sueldo que ganaría recordada actriz en nuevo formato de Canal 13

Con Mundos Opuestos entrando en su recta final, Canal 13 ya afina los últimos detalles de su nuevo reality. Se trata de Vecinos Al Límite, un programa que mezclará convivencia y competencias, con participantes del mundo del espectáculo y personas desconocidas.
Aunque el canal todavía no entrega mayor información oficial, ya circulan rumores fuertes sobre algunos famosos confirmados y los altos sueldos que recibirán por entrar al encierro.
Revelan el millonario sueldo que ganaría recordada actriz en nuevo formato de Canal 13
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.