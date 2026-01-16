El anuncio de Paul Vásquez tras su rutina en el Festival del Huaso de Olmué que sorprendió a todos: Giro repentino en su carrera

Las especulaciones sobre el futuro humorístico de Paul Vásquez y su personaje «El Flaco» vienen desde hace tiempo.

El comediante había anunciado su retiro de las pistas. Incluso, comentó que El Patagual era un buen escenario para despedir a su personaje.

Sin embargo, luego de su presentación en la primera noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, el comediante realizó un anuncio que impactó a todos.

La decisión de Paul Vásquez respecto a su icónico personaje

Tras su gran presentación y luego de los elogios de los presentes, Vásquez anunció que continuará en el humor y recorriendo escenarios.

«Yo me había declarado en reflexión… ¿Y saben qué? Este público me ha dado nuevos bríos para seguir. Me demoré 30 años en estar por primera vez aquí. Cómo no voy a estar dos veces más digo», comenzó diciendo.

Además, agregó que «¿Lo confieso? Si yo tal vez no decía que me retiraba, no hubiese estado, ¿se entiende? Yo vengo buscando Olmué hace muchos años. Tuve años notables en cuanto a presentaciones. Esta rutina vengo hace 6 años haciéndola. Por eso salió parejita. Por eso no hubo ningún quiebre, nada. Ningún vacío, ningún bache».

«Si hay algo que vengo buscando, es Olmué. Y tuve que decir esto de que me iba a retirar y llamé la atención. Pero el público, de verdad, la recepción que me dio el público del Patagual me confirmó que todavía puedo más», continuó.

Para cerrar, puso como ejemplo a un destacado humorista nacional: «Ahí tenemos al maestro Coco Legrand, que hizo humor hasta la última gota de su ánimo. Y podría terminar así como él. Eso es lo que quiero y eso es lo que busco», concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón: La predicción de Latife Soto que promete un giro económico inesperado y que ilusiona a los chilenos: «un mejor nivel»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google