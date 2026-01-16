Madre de famoso cantante chileno vive relación amorosa con futbolista 13 años menor: «Te amo»

Yasna Muñoz, madre del reconocido cantante urbano Marcianake, es activa en redes sociales con su contenido.

En ese contexto, recientemente impactó a sus seguidores por su romance con un futbolista nacional.

La mujer de 42 años compartió un registro amoroso junto a Kevin Egaña, lateral izquierdo de Deportes Puerto Montt, de 29 años.

Madre de Marcianeke y su pareja 13 años menor

Quien compartió la foto fue el deportista, que utilizó su cuenta de Instagram para subir una historia en la que aparecen juntos. El registro estuvo acompañado de románticas palabras: «Te amo, nos vemos pronto», escribió junto a emojis de corazón.

En respuesta, la madre del urbano reposteó la fotografía y le escribió «te amo» de vuelta.

Si bien no se sabe la fecha de inicio de esta relación, el portal Alfombra Roja de Canal 13 señaló que existen varias interacciones románticas de la pareja en redes sociales. Por ejemplo, las historias destacadas que tiene el futbolista desde abril de 2024.

A ello, se suma cuando cumplieron un mes de relación. En aquella ocasión, Egaña compartió una romántica postal, donde aparecen besándose: «Un mes más juntos, quizá las palabras sobran, eres una gran mujer y valiente. Estuviste en mi peor momento como nadie. Gracias a Dios por permitir coincidir en el camino. Te amo y seguiremos adelante porque se viene lo mejor, decretado».

La madre del interprete de «Dímelo Ma» es bastante activa en redes sociales, donde tiene más de 190mil seguidores.

En su red social ha mostrado sus diverss operaciones y procedimientos esteticos, que van desde el lifting con bioestimulador hasta el botox, etc…

«Mamá chocha y orgullosa de mis hijos”, es la descripción de su perfil oficial.

También puedes leer en Radio Corazón: Julio Iglesias se defiende tras denuncias por agresión sexual: «Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google