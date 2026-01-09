Tras ser vinculada a empresario: Maly Jorquiera cuenta la firme respecto a su situación sentimental

En las últimas semanas, Maly Jorquiera ha dado que hablar tras ser vinculada amorosamente a un empresario nacional. Esto luego de su mediático quiebre con Sergio Freire.

Quien entregó la información fue Cecilia Gutiérrez a través de su poscast «Bombastic», donde la periodista aseguró que un nuevo galán habría conquistado el corazón de la comediante.

«La otra que también me comentaron que está rehaciendo su vida tras una bullada relación es Maly Jorquiera… Es gerente de una conocida empresa», fueron las palabras de la comunicadora en aquella ocasión.

«Aprendió rápido la chica. De la pobreza de un comediante a un gerente de una empresa», agregó Pablo Candia, quien estuvo invitado a la edición del podcast.

Maly Jorquiera rompe el silencio tras rumores de nuevo romance

Luego de las declaraciones, fue la misma Maly Jorquiera quien alzó la voz y aclaró su actual situación sentimental.

Fue en el programa «Hay que decirlo», donde se reunió con las «Milf» y Karla Constant no dudó en hacerle la pregunta del millón. «Y en este año, ¿alguien ha aparecido en tu vida?», lanzó la animadora, sorprendiendo a todos en el estudio.

«No, puros problemas», fue la certera respuesta de la comediante, quien se lo tomó para la risa, dando a entender que descartaba tajantemente el supuesto nuevo romance.

