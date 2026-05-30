«El proyecto tomó otro rumbo…»: Rostro del Club de La Comedia sorprendió tras anunciar su salida

Pese a que El Club de La Comedia continúa consolidándose como uno de los programas más exitosos de las noches de Chilevisión en cuanto a rating, esta semana sufrió una importante baja en su elenco. Los comediantes Diego Urrutia, Gon Trujillo y Lis, la Cubana dejaron el espacio de humor.

Fue el propio Diego Urrutia quien entregó detalles sobre su decisión en conversación con La Cuarta, donde reconoció que los recientes cambios internos en el canal influyeron directamente en su salida.

Rostro del Club de La Comedia sorprendió tras anunciar su salida

Según relató, uno de los factores que lo motivó a sumarse al proyecto fue la presencia de Eduardo «Fido» Cabezas, entonces productor ejecutivo del programa, además de la participación de Julio César Rodríguez en el canal:

“Sabía que Fido tenía que responderle a Julio César. Eran dos personas que me inspiraban confianza, que saben de espectáculo y tienen humor, y por eso decidí participar”, explicó el comediante.

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar con la salida de ambos ejecutivos: “Después se fue Julio, al rato se fue Fido y ya no me sentí tan cómodo con los nuevos jefes”, reconoció Urrutia.

El humorista señaló que el programa comenzó a tomar una dirección distinta. Además, mencionó la salida de Pato Pimienta como otro elemento que influyó en su decisión: “El proyecto tomó otro rumbo que a mí no me acomodaba. Cuando se fue Fido, yo ya había manifestado mis ganas de salir y finalmente logramos llegar a un acuerdo”, comentó.

“El cambio de jefe para mí fue duro, porque básicamente estaba ahí por ellos. Me interesaba trabajar con ellos”, sostuvo.

A pesar de su partida, Diego Urrutia aseguró quedarse con una positiva experiencia tras su paso por el espacio humorístico: “Lo pasé genial, fue un taller intenso de aprendizaje. Estoy feliz de haber compartido con todo el elenco, pero me quitaba tiempo y ahora quiero enfocarme nuevamente en mis shows y en las redes sociales”, concluyó.

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